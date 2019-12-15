Циципас: в 2020 году планирую учиться контролировать нервы на корте
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился планами на 2020 год. Грек, ставший победителем Итогового чемпионата ATP в 2019 году, признался, что готов к прорыву.
«Я чувствую, что каждый матч очень важен. Каждый матч помогает мне в плане психологии, учитывая, что я начал сезон просто здорово. Чувствую, что я близок к топ-уровню. Я уже доказал, что могу побеждать сильнейших. Доказывал это в последние годы.
Я могу быть стабильным и настойчивым в одно и то же время. В 2020 году я планирую активно работать над самоконтролем, нужно контролировать нервы на корте, учиться быть терпеливым, не сдаваться под давлением, действовать смело в важных ситуациях по ходу матчей», — цитирует Циципаса Tennis World USA.
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