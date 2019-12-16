Соболенко: идея победить на Australian Open настолько парализовала, что я играть не могла

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила про свой игровой кризис, который пережила в минувшем сезоне.

«Кризис второго сезона бывает почти у всех, потому что наступает момент, когда у тебя ожидания от самой себя завышаются. У меня это произошло перед началом сезона: я почему-то решила, что сейчас выиграю Australian Open. И эта мысль настолько меня парализовала, что я играть не могла. Я боялась проиграть, мне было страшно ошибиться, сделать что-то не так, и эти страхи меня так зажимали на матчах, что я вообще была недееспособна.

Проявления неадекватности были уже на первых турнирах года — даже когда я Шэньчжэнь выиграла. Я слишком многого от себя ждала, и доходило до того, что я настраивалась на матчи без уважения к соперницам. Когда я проиграла на Australian Open, меня вообще накрыл мегадепрессняк. И с тех пор пошло. В Питере я сыграла полуфинал, но уже тогда мне казалось, что это случайность и в своём состоянии я не должна была выигрывать. И дальше становилось всё хуже и хуже…

Самая низкая точка наступила, когда я проиграла в первых кругах Рима и Уимблдона. В одном матче я подать вообще не могла. Реально не могла. Я бы левой рукой лучше подала, серьёзно! И на Уимблдоне меня так сковало, что мне хотелось рыдать прямо на корте», — цитирует Соболенко Sports.ru.