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Басилашвили отреагировал на обвинения в участии в договорных матчах

Басилашвили отреагировал на обвинения в участии в договорных матчах
Теннис / ATP 0

26-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили ответил на обвинения в возможном участии в договорных матчах. Ранее на грузинских сайтах появилась информация, согласно которой Басилашвили мог быть причастен к мошеннической схеме.

«Это ложь, основанная на информации с какого-то непонятного сайта. Грустно, что такие новости появляются на грузинских спортивных сайтах», — написал Басилашвили в своём «фейсбуке».

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что армянская мафия организовала в Европе масштабную схему с использованием договорных теннисных матчей. По данным источника, в схеме могли участвовать 135 теннисистов, включая некого игрока из топ-30 рейтинга ATP. Расследование этого дела ведут полицейские и следователи из нескольких европейских стран.

Армянскую мафию заподозрили в организации договорных теннисных матчей
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