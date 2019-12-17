Организаторы прощального матча Возняцки уже продали все билеты

Мадс Фредриксен, директор компании-организатора прощального матча датской теннисистки Каролины Возняцки, сообщил, что все билеты на мероприятие уже проданы. По его словам, организаторы продали 11,5 тыс. билетов на матч Возняцки с американкой Сереной Уильямс.

«Мы видим огромный зрительский интерес к этому матчу. Я уверен, что мы могли бы продать и в два раза больше билетов. Это дань уважения Каролине, мы хотели именно этого», — приводит слова Фредриксена Eurosport.

Прощальный матч Возняцки состоится 18 мая 2020 года в Копенгагене (Дания). Ранее спортсменка сообщила, что завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии в 2020 году. В рейтинге WTA бывшая первая ракетка мира занимает 37-ю строчку.