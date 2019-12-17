51-я ракетка мира назвала Шарапову великой чемпионкой

Австралийская теннисистка Айла Томлянович поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой на выставочном турнире в Абу-Даби. Игра запланирована на 19 декабря. Изначально с россиянкой должна была сыграть американка Аманда Анисимова, но она отказалась выйти на корт из-за травмы.

«Возможность сыграть с Марией — это очень увлекательно для меня. В последние пару лет с момента её возвращения после дисквалификации и даже раньше я всё время хотела сыграть с ней. С нетерпением жду нашей встречи.

Я раньше никогда не бывала в Абу-Даби, поэтому очень рада предстоящему событию. Особенно я обрадовалась. когда мне сказали, что я сыграю с Марией. Она великая чемпионка. Здорово будет сыграть с ней послезавтра», — приводит слова Томлянович The National.

В рейтинге WTA Томлянович занимает 51-ю строчку, Шарапова — 131-ю.