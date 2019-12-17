51-я ракетка мира назвала Шарапову великой чемпионкой

Австралийская теннисистка Айла Томлянович поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой на выставочном турнире в Абу-Даби. Игра запланирована на 19 декабря. Изначально с россиянкой должна была сыграть американка Аманда Анисимова, но она отказалась выйти на корт из-за травмы.
«Возможность сыграть с Марией — это очень увлекательно для меня. В последние пару лет с момента её возвращения после дисквалификации и даже раньше я всё время хотела сыграть с ней. С нетерпением жду нашей встречи.
Я раньше никогда не бывала в Абу-Даби, поэтому очень рада предстоящему событию. Особенно я обрадовалась. когда мне сказали, что я сыграю с Марией. Она великая чемпионка. Здорово будет сыграть с ней послезавтра», — приводит слова Томлянович The National.
В рейтинге WTA Томлянович занимает 51-ю строчку, Шарапова — 131-ю.
- 17 декабря 2019
-
12:19
-
12:18
-
11:24
-
10:40
-
10:18
-
09:13
-
08:56
-
08:49
-
00:58
- 16 декабря 2019
-
23:14
-
21:25
-
19:35
-
15:29
-
13:17
-
12:18
-
11:11
-
10:08
-
09:01
-
08:04
-
07:59
-
07:55
-
00:44
-
00:18
- 15 декабря 2019
-
23:37
-
23:14
-
22:24
-
21:38
-
19:46
-
12:53
-
12:53
-
10:46
-
09:40
-
09:28
-
05:01
-
03:28