Багдатис: только у Циципаса и Тима есть менталитет, чтобы выигрывать ТБШ год за годом

Киприот Маркос Багдатис, завершивший карьеру в минувшем сезоне, поделился мнением о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе. В 2019 году Циципас стал победителем Итогового чемпионата ATP.

«У Циципаса другое мышление, не такое, как у нас. Я вижу в нём черты Роджера Федерера, игры Роджера. Это видно и по тому, как он анализирует матчи. Немногие игроки могут качественно проанализировать собственную игру. Это очень большое преимущество Циципаса.

Он довольно совершенен в своей игре. Ему нужно улучшить лишь всякие мелочи, например приём подачи. Но его самодисциплина и нацеленность на результат находятся на уровне Джоковича. При этом Циципас ещё так молод. Я думаю, что лишь у него и Тима есть нужная психология, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема» год за годом», — цитирует Багдатиса Telegraph.