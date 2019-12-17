Хачанов и Рублёв сыграют на турнире в Абу-Даби, с которого снялся Медведев

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вошли в состав участников выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований. На этом турнире они заменили соотечественника Даниила Медведева и представителя Франции Гаэля Монфиса.

На старте соревнований Хачанов сыграет с Чхун Хёном из Южной Кореи, а соперником Рублёва станет грек Стефанос Циципас.

«С нетерпением жду возвращения на турнир в Абу-Даби, на котором я получил прекрасный опыт в прошлом году. Погода там невероятная, а болельщики хорошо знают теннис. Состав участников превосходный, зрители вовлечены в игру. Несколько непростых матчей — это идеальная подготовка к сезону», — сказал Хачанов.



«Мне повезло пару лет назад получить опыт выступления на этом турнире. Столь сильный состав участников позволит начать сезон серьёзными матчами. С нетерпением жду возможности увидеться со старыми друзьями и завести новых», — отметил Рублёв.