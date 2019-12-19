Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Хён на турнире в Абу-Даби

Сегодня, 19 декабря, состоится матч 1/4 финала выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и представитель Южной Кореи Чхун Хён. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Чхун Хён в Абу-Даби.
Организаторы турнира собрали внушительный состав участников. Так, помимо Хачанова и Хёна на турнире выступят Стефанос Циципас, Андрей Рублёва, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Победитель матча Хачанов — Хён в полуфинале турнира встретится с первой ракеткой мира Надалем.
Соревнования проходят на покрытии «хард». Хачанов заканчивает год в качестве 17-й ракетки мира, Чхун Хён в рейтинге ATP занимает 128-ю строчку.
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