Шарапова выиграла первый матч, вернувшись на корт спустя четыре месяца

В рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби 19 декабря завершился матч между Марией Шараповой и представительницей Австралии Айлой Томлянович. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Для Марии эта встреча стала первой за четыре месяца с тех пор, как в августе она проиграла Серене Уильямс на Открытом чемпионате США.

Напомним, первоначально планировалось, что соперницей Шараповой по выставочному матчу станет американка Аманда Анисимова, но она отказалась от выступления в Абу-Даби из-за травмы.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Томлянович в Абу-Даби

В рейтинге WTA Томлянович занимает 51-ю строчку, Шарапова — 131-ю. До этого матча теннисистки ни разу не играли друг с другом.