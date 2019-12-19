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Шарапова выиграла первый матч, вернувшись на корт спустя четыре месяца

Шарапова выиграла первый матч, вернувшись на корт спустя четыре месяца
Теннис / WTA 0

В рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби 19 декабря завершился матч между Марией Шараповой и представительницей Австралии Айлой Томлянович. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Для Марии эта встреча стала первой за четыре месяца с тех пор, как в августе она проиграла Серене Уильямс на Открытом чемпионате США.

Напомним, первоначально планировалось, что соперницей Шараповой по выставочному матчу станет американка Аманда Анисимова, но она отказалась от выступления в Абу-Даби из-за травмы.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Томлянович в Абу-Даби

В рейтинге WTA Томлянович занимает 51-ю строчку, Шарапова — 131-ю. До этого матча теннисистки ни разу не играли друг с другом.

Абу-Даби (ж). Финал
19 декабря 2019, четверг. 19:00 МСК
Мария Шарапова
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Айла Томлянович
Австралия
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