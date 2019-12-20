Александрова вышла в полуфинал в Лиможе, победив лидера чемпионской гонки
Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Лиможе (Франция) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Третья ракетка России трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, лидирующей в чемпионской гонке WTA, 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейка.
За выход в финал турнира в Лиможе 25-летняя Александрова, являющаяся 42-й ракеткой мира, поспорит с американкой Николь Гиббз, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Соревнования с призовым фондом $ 125 тыс. завершатся послезавтра, 22 декабря.
Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Лиможе, Блинкова уступила Саснович
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