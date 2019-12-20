Теннисистка Шафаржова и хоккеист Плеканец стали родителями

Бывшая пятая ракетка мира чешка Люси Шафаржова сообщила о рождении дочери Леи. Отцом ребёнка является бывшая звезда НХЛ Томаш Плеканец.
«Проснуться утром, зная, что ты мама… ничто не сравнится с этим чувством! Добро пожаловать в нашу семью Леа», — написала Шафаржова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Люси Шафаржовой.
32-летняя теннисистка, которая дошла до финала «Ролан Гаррос» — 2015 в одиночном разряде и выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, завершила карьеру в мае, после Открытого чемпионата Франции.
По информации чешских СМИ, Шафаржова узнала о своей беременности, когда вышла в финал парного разряда на турнире в Штутгарте, где в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой уступила немецкому дуэту Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам — 6:2, 3:6, 6:10.
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