Теннисистка Шафаржова и хоккеист Плеканец стали родителями

Бывшая пятая ракетка мира чешка Люси Шафаржова сообщила о рождении дочери Леи. Отцом ребёнка является бывшая звезда НХЛ Томаш Плеканец.

«Проснуться утром, зная, что ты мама… ничто не сравнится с этим чувством! Добро пожаловать в нашу семью Леа», — написала Шафаржова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Люси Шафаржовой.

32-летняя теннисистка, которая дошла до финала «Ролан Гаррос» — 2015 в одиночном разряде и выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, завершила карьеру в мае, после Открытого чемпионата Франции.

По информации чешских СМИ, Шафаржова узнала о своей беременности, когда вышла в финал парного разряда на турнире в Штутгарте, где в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой уступила немецкому дуэту Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам — 6:2, 3:6, 6:10.