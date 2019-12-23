Александрова стала второй ракеткой России

В обновлённом рейтинге WTA от 23 декабря российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 35-ю строчку и стала второй ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 23 декабря

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.

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31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...

35 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...

41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...

53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...

70 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...

92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 707.