Александрова в третий раз в карьере выиграла турнир в Лиможе
Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира серии «челленджер», который проходит в Лиможе (Бельгия). В финале она одержала верх над Александрой Саснович, представляющей Республику Беларусь, со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты.
Первый номер посева Александрова шесть раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.
Александрова выиграла этот турнир уже в третий раз. Она становилась победительницей турнира в Лиможе в 2016 и 2018 годах. Призовой фонд соревнования составляет $ 125 тыс.
Александрова вышла в финал турнира в Лиможе, обыграв Гиббс
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