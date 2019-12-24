Пятая ракетка Великобритании: минимум раз в день сталкиваюсь с расизмом

Пятая и шестая ракетки Великобритании Джей Кларк и Лиам Броэди прокомментировали скандал, возникший после высказываний рэпера Stormzy, который заявил, что страна по-прежнему является расисткой, он уверен в этом на 100%.
«На самом деле не могу поверить некоторым вещам, которые я читал сегодня относительно комментариев Stormzy по поводу расизма в нашей стране. Да, в Британии его меньше, чем в большинстве государств мира, но это не значит, что мы должны игнорировать эту проблему, раз у нас дела обстоят чуть лучше, чем у других.
Как вы можете утверждать, что в этой стране нет расизма, когда одному из моих лучших друзей пришлось убегать из паба и прятаться в кустах, чтобы не быть избитым из-за цвета кожи. Эта проблема, кажется, разрастается всё больше», — написал Броэди на своей странице в «Твиттере».
Поддержал высказывания рэпера и Кларк.
«Не настолько жёстко, но я сталкиваюсь с подобными вещами минимум один раз в день — 9 дней из 10», — написал Джей в «Твиттере».
- 24 декабря 2019
-
19:46
-
18:56
-
15:47
-
14:27
-
13:29
-
11:40
-
11:13
-
09:53
-
09:27
-
09:02
-
00:26
- 23 декабря 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:12
-
17:01
-
14:53
-
14:38
-
14:16
-
13:38
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
09:15
-
08:57
-
08:19
-
08:13
-
07:34
-
06:30
- 22 декабря 2019
-
23:41
-
22:02
-
19:37
-
19:37
-
18:41
-
17:25
-
15:30