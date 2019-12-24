Пятая ракетка Великобритании: минимум раз в день сталкиваюсь с расизмом

Пятая и шестая ракетки Великобритании Джей Кларк и Лиам Броэди прокомментировали скандал, возникший после высказываний рэпера Stormzy, который заявил, что страна по-прежнему является расисткой, он уверен в этом на 100%.



«На самом деле не могу поверить некоторым вещам, которые я читал сегодня относительно комментариев Stormzy по поводу расизма в нашей стране. Да, в Британии его меньше, чем в большинстве государств мира, но это не значит, что мы должны игнорировать эту проблему, раз у нас дела обстоят чуть лучше, чем у других.



Как вы можете утверждать, что в этой стране нет расизма, когда одному из моих лучших друзей пришлось убегать из паба и прятаться в кустах, чтобы не быть избитым из-за цвета кожи. Эта проблема, кажется, разрастается всё больше», — написал Броэди на своей странице в «Твиттере».



Поддержал высказывания рэпера и Кларк.

«Не настолько жёстко, но я сталкиваюсь с подобными вещами минимум один раз в день — 9 дней из 10», — написал Джей в «Твиттере».