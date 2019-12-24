Беккер — о перспективах де Минора: даже Федерер в 38 лет всё ещё прибавляет
Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер оценил перспективы 20-летнего Алекса де Минора. Австралиец в 2019 году выиграл три титула и закончил сезон на 18-м месте в рейтинге ATP.
«Он добился больших успехов в этом году. У де Минора есть всё, чтобы продолжать прогрессировать.
Алекс может войти в топ-10. У него отличное отношение к делу и один из лучших тренеров – Ллейтон Хьюитт. В межсезонье у него было время поработать над своей игрой. Даже Федерер в 38 лет всё ещё прибавляет. Нельзя знать всё", – приводит слова Беккера The Guardian.
Напомним, де Минор является финалистом одного юниорского ТБШ в одиночном разряде (Уимблдон-2016), а также победителем одного юниорского турнира ТБШ в парном разряде (Australian Open 2016).
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