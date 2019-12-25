Беккер не упомянул россиян, говоря о будущем тенниса

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер рассказал, каким видит будущее тенниса после завершения карьеры швейцарцем Роджером Федерером, испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

«Когда заканчивается эра чемпионов, мы думаем, что теннису приходит конец. Но затем появляется новое поколение. Я был частью такого процесса, когда пришла очередь Агасси и Сампраса. У нас фантастические, интересные молодые игроки, которые выходят на первый план. Они станут будущим тенниса.

Зверев будет претендовать на титулы, Доминик Тим тоже. Есть де Минор и Шаповалов, которые также хороши. Не стоит забывать о Кирьосе, у которого большой потенциал. Когда у него всё нормально, он очень хорош", — приводит слова Беккера Tennis World USA.