Серена Уильямс рассказала, что её заставляет делать муж

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» американка Серена Уильямс сообщила, что вынуждена смотреть с мужем Алексисом Оганяном «Звёздные войны» против своей воли.

«Так, Алексис против моей воли заставил смотреть «Звёздные войны». Первый вопрос: Дарк (имеется в виду «Дарт». – Прим. «Чемпионата») Вейдер мёртв? Лол», – написала С. Уильямс в «Твиттере».

Серена — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема». На текущий момент 38-летняя Уильямс является девятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.

На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний в настоящий момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.