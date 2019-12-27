Халеп пропустит матч Кубка Федерации с Россией

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп объявила, что не будет принимать участия в матче Кубка Федерации со сборной России, который состоится в феврале 2020 года. Халеп объявила, что хочет лучше подготовиться к участию в олимпийском турнире в Токио, поэтому отказалась от выступления за сборную.

«Пришла к выводу, что мне будет сложно участвовать в Кубке Федерации. Чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм, я решила направить все силы на достижение этой цели. Я не ухожу с концами из сборной Румынии. Просто не знаю, буду ли в Клуже во время матча нашей команды с Россией», — цитирует Халеп Fanatik.ro.

Ранее Халеп объявила о начале сотрудничества с новым тренером. Румынка будет работать с Артемоном Апошту-Ефремовым.