Халеп пропустит матч Кубка Федерации с Россией
Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп объявила, что не будет принимать участия в матче Кубка Федерации со сборной России, который состоится в феврале 2020 года. Халеп объявила, что хочет лучше подготовиться к участию в олимпийском турнире в Токио, поэтому отказалась от выступления за сборную.
«Пришла к выводу, что мне будет сложно участвовать в Кубке Федерации. Чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм, я решила направить все силы на достижение этой цели. Я не ухожу с концами из сборной Румынии. Просто не знаю, буду ли в Клуже во время матча нашей команды с Россией», — цитирует Халеп Fanatik.ro.
Ранее Халеп объявила о начале сотрудничества с новым тренером. Румынка будет работать с Артемоном Апошту-Ефремовым.
Халеп сообщила, что пригласила в команду нового тренера
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