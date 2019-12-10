Халеп сообщила, что пригласила в команду нового тренера
Румынская теннисистка Симона Халеп проинформировала своих болельщиков о начале сотрудничества с тренером Артемоном Апошту-Ефремовым.
Ранее 40-летний специалист работал с Раду Алботом, Михаэлой Бузарнеску, Ириной Бегу и Еленой Богдан.
«Добро пожаловать в сумасшедший дом, Арти! Рада видеть тебя в команде», — написала Халеп в «Твиттере».
В конце ноября Халеп сообщила, что решила прекратить сотрудничество с тренером Даниэлем Добре. Под руководством специалиста Симона впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале представительницу США Серену Уильямс — 6:2, 6:2. По итогам сезона-2019 румынская теннисистка заняла четвёртое место в рейтинге WTA.
Запись доступна на странице Халеп в «Твиттере».
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