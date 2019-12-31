Сафин: у России есть шансы на победу в ATP Cup, но после проигрыша детям я не уверен

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин оценил готовность Даниила Медведева и Карена Хачанова к ATP Cup, который стартует в Австралии 3 января. Сафин является капитаном сборной России в этих соревнованиях.

Перед стартом турнира сборная России посетила пляж в Перте. Теннисисты посоревновались в беге с детьми, занимающимися в группе спасателей на воде, и проиграли им.

«Даниил и Карен в прекрасной форме. Думаю, у нас есть шансы на победу, но после проигрыша детям я не уверен… У нас отличный потенциал, великолепная команда», — приводит слова Сафина официальный сайт тура.

«Турнир очень важен в плане понимания того, как ты играешь после предсезонки. Каждый новый турнир отличается от других, но я знаю, что если играю хорошо, то могу выигрывать матчи», — сказал Медведев.