Кирьос пообещал жертвовать по $ 200 за каждый эйс в пользу жертв пожаров в Австралии
Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил о собственной благотворительной акции. Спортсмен решил помочь жителям Австралии, пострадавшим от лесных пожаров.
«Я начинаю акцию поддержки пострадавших от лесных пожаров. Буду жертвовать по $ 200 за каждый эйс, который я сделаю на летней серии турниров в Австралии», — написал Кирьос в своём «твиттере».
Из-за бушующих лесных пожаров под угрозой оказалось проведение первого розыгрыша командного турнира ATP Cup, который стартует в Австралии. Организаторы объявили, что будут консультироваться с медиками при составлении календаря.
Из-за пожаров на юго-восточном побережье Австралии уже началась эвакуация. Кирьос занимает 30-е место в рейтинге ATP, он выиграл шесть титулов ATP в одиночном разряде.
Организаторы ATP Cup будут консультироваться с медиками из-за лесных пожаров
Читайте также
- 2 января 2020
-
18:44
-
17:41
-
16:27
-
15:06
-
14:09
-
13:22
-
12:24
-
11:18
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42
- 31 декабря 2019
-
20:22
-
19:59
-
15:21
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
-
11:08
-
10:00
-
09:13
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
-
19:28
-
18:57
-
18:02
-
17:52
-
16:28
-
15:51
-
13:03
-
12:16
-
12:03
-
11:39
-
10:09
-
09:16
Партнерский контент