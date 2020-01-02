Кирьос пообещал жертвовать по $ 200 за каждый эйс в пользу жертв пожаров в Австралии

Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил о собственной благотворительной акции. Спортсмен решил помочь жителям Австралии, пострадавшим от лесных пожаров.

«Я начинаю акцию поддержки пострадавших от лесных пожаров. Буду жертвовать по $ 200 за каждый эйс, который я сделаю на летней серии турниров в Австралии», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Из-за бушующих лесных пожаров под угрозой оказалось проведение первого розыгрыша командного турнира ATP Cup, который стартует в Австралии. Организаторы объявили, что будут консультироваться с медиками при составлении календаря.

Из-за пожаров на юго-восточном побережье Австралии уже началась эвакуация. Кирьос занимает 30-е место в рейтинге ATP, он выиграл шесть титулов ATP в одиночном разряде.