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Сафин: хотим подвинуть хоккей и сделать так, чтобы вся Россия гордилась теннисистами

Сафин: хотим подвинуть хоккей и сделать так, чтобы вся Россия гордилась теннисистами
Теннис / ATP 0

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин перед стартом ATP Cup сообщил, что он надеется на успех российских игроков на турнире.

«Я очень доволен командой, рад и горд быть её частью. У нас отличные игроки. Первый матч всегда сложный, и с итальянцами будет трудно. Они цепкие, а для нас важно хорошо начать турнир. Но мы уже несколько дней в Перте и готовы играть.

Сейчас в России наблюдается всплеск интереса к теннису благодаря успехам Даниила и Карена. Но мы хотим подвинуть хоккей с первого места и сделать так, чтобы вся страна гордилась нашими игроками», — приводит слова Сафина официальный сайт ATP.

Сафин является капитаном сборной России на ATP Cup. За команду сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов. Турнир стартует в Австралии завтра, 3 января.

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