Сафин: хотим подвинуть хоккей и сделать так, чтобы вся Россия гордилась теннисистами

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин перед стартом ATP Cup сообщил, что он надеется на успех российских игроков на турнире.



«Я очень доволен командой, рад и горд быть её частью. У нас отличные игроки. Первый матч всегда сложный, и с итальянцами будет трудно. Они цепкие, а для нас важно хорошо начать турнир. Но мы уже несколько дней в Перте и готовы играть.

Сейчас в России наблюдается всплеск интереса к теннису благодаря успехам Даниила и Карена. Но мы хотим подвинуть хоккей с первого места и сделать так, чтобы вся страна гордилась нашими игроками», — приводит слова Сафина официальный сайт ATP.

Сафин является капитаном сборной России на ATP Cup. За команду сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов. Турнир стартует в Австралии завтра, 3 января.