Сборные Сербии и Испании с победы стартовали на ATP Cup

Сборная Сербии обыграла команду ЮАР в первом матче группы А на ATP Cup в Австралии со счётом 3-0. В одиночных встречах Душан Лайович обыграл Ллойда Джорджа Харриса со счётом 3:6, 7:6, 6:3, а Новак Джокович нанёс поражение Кевину Андерсону — 7:6, 7:6. В парном поединке Никола Чачич и Виктор Троицки переиграли Рейвена Клаасена и Руана Рулофсе (6:3, 6:2).



В матче группы В сборная Испании выиграла у команды Грузии со счётом 3-0. Роберто Баутиста-Агут разгромил Александра Метревели — 6:0, 6:0. Рафаэль Надаль нанёс поражение Николозу Басилашвили — 6:3, 7:5. В парной встрече Пабло Карреньо-Буста и Фелисьяно Лопес выиграли у Александре Бакши и Георге Цивадзе — 6:3, 6:4.



В группе Е Хорватия переиграла Австрию — 3-0. Марин Чилич обыграл Денниса Новака — 6:7, 6:4, 6:4. Борна Чорич нанёс поражение Доминику Тиму — 7:6, 2:6, 6:3. В парной встрече Иван Додиг и Никола Мектич обыграли Оливера Мараха и Юргена Мельцера — 7:6, 6:2.