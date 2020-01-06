Надаль — о том, что был № 1 в ходе трёх разных десятилетий: это значит, что я очень старый

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после победы над Пабло Куэвасом со счётом 6:2, 6:1 в матче между сборными Испании и Уругвая на ATP Cup прокомментировал факт, что он является единственным теннисистом, который занимал первое место в рейтинге ATP в ходе трёх разных десятилетий.
«Наверное, это означает, что я очень старый (смеётся). Я очень люблю свою работу. Мне повезло, что я наслаждаюсь, когда играю в теннис. Благодарен всем, кто болеет за меня. Ради такой поддержки я работаю, выхожу на корт с нужным настроем и стремлюсь что-то доказать», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, похожую по принципу работы на VAR, который используют в футболе.
- 6 января 2020
-
19:18
-
18:34
-
18:18
-
17:53
-
15:35
-
14:50
-
14:13
-
13:02
-
12:23
-
11:23
-
10:33
-
09:04
-
08:34
-
08:24
-
08:20
-
08:16
-
08:12
-
06:57
-
00:56
- 5 января 2020
-
22:30
-
22:12
-
18:36
-
17:00
-
15:29
-
15:05
-
14:40
-
12:18
-
11:17
-
11:02
-
10:04
-
09:25
- 4 января 2020
-
23:21
-
22:10
-
21:57
-
19:08