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Надаль — о том, что был № 1 в ходе трёх разных десятилетий: это значит, что я очень старый

Надаль — о том, что был № 1 в ходе трёх разных десятилетий: это значит, что я очень старый
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после победы над Пабло Куэвасом со счётом 6:2, 6:1 в матче между сборными Испании и Уругвая на ATP Cup прокомментировал факт, что он является единственным теннисистом, который занимал первое место в рейтинге ATP в ходе трёх разных десятилетий.

«Наверное, это означает, что я очень старый (смеётся). Я очень люблю свою работу. Мне повезло, что я наслаждаюсь, когда играю в теннис. Благодарен всем, кто болеет за меня. Ради такой поддержки я работаю, выхожу на корт с нужным настроем и стремлюсь что-то доказать», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, похожую по принципу работы на VAR, который используют в футболе.

Надаль принёс Испании победу в матче ATP Cup с Уругваем
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