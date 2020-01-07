Блинкова победила лидера посева Бенчич на турнире в Шэньчжэне
Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич, посеянную под первым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Блинкова, занимающая 58-ю строчку в рейтинге WTA, 12 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету восьмой ракетки мира 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Анна поспорит с Зариной Дияс из Казахстана.
Действующей победительницей турнира в Шэньчжэне является Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
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