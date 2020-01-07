Блинкова прокомментировала неожиданную победу над восьмой ракеткой мира

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала неожиданную победу в матче первого круга турнира в Шэньчжэне (Китай) с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
«Я провела прекрасный матч. Я очень тщательно готовилась и рада, что смогла продемонстрировать отличный теннис. Я думала, что нужно бороться за каждое очко. Я хорошо себя чувствовала и просто очень рада сейчас.
В начале матча всё было не так хорошо. Я не чувствовала мяч и свои удары. Я не играла плохо, но постепенно смогла повысить уровень своей игры, шаг за шагом. Я сказала себе, что нужно чаще попадать в корт, потому что до этого допустила слишком много ошибок. Я старалась действовать аккуратнее, но при этом играла агрессивно", — цитирует Блинкову официальный сайт тура.
Блинкова занимает 58-ю строчку в рейтинге WTA, Бенчич — восьмую. За выход в четвертьфинал Анна поспорит с Зариной Дияс из Казахстана.
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