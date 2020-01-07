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Циципас: возможно, отец на три дня запрёт меня в комнате

Циципас: возможно, отец на три дня запрёт меня в комнате
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал инцидент на ATP Cup во время которого он травмировал собственного отца. Спортсмен не смог сдержать эмоции после одного из розыгрышей и разбил ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение.

«Это произошло случайно. Я не собирался этого делать, но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Возможно, теперь отец на три дня запрёт меня в комнате. Наверное, отсесть к остальной команде было его идеей. Разочарован ли он моим поведением? Я не спрашивал его. Стоит спросить. Позже я поговорю с ним», — приводит слова Циципаса журналист Бен Ротенберг в «Твиттере».

Напомним, сборная Греции досрочно лишилась шансов на выход из группы на ATP Cup.

Циципас разбил ракетку и поранил отца. За это на него накричала мать
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