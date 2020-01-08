Хьюитт отреагировал на слова Шараповой, назвавшей турнир в Брисбене второсортным

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт прокомментировал слова россиянки Марии Шараповой об организации турнира в Брисбене (Австралия).
Пятикратная победительница мэйджоров, занимающая 147-ю позицию в рейтинге WTA, раскритиковала организаторов соревнований за то, что женские матчи не проводятся на центральном корте из-за проходящего в то же время ATP Cup. Мария, в частности, сказала: «Складывается ощущение, что это какой-то второсортный турнир».
«На этой неделе были моменты, когда мы не могли тренироваться в то время, когда хотим. Я знаю, что должно было присутствовать чёткое распределение кортов между мужчинами, мужскими командами, так что эта ситуация касается обеих сторон», — приводит слова Хьюитта NewsChain.
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