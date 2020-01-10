«Ты что, издеваешься, Карлос?» Джокович поспорил с судьёй из-за предупреждения за крик

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович получил предупреждение от судьи Карлоса Бернардеса после того, как крикнул на помешавшего ему зрителя во время матча с канадцем Денисом Шаповаловым в ATP Cup, сообщает WAToday. При счёте 4:6, 6:1, 2:3 вторая ракетка мира допустил ошибку на подаче и закричал на болельщика, у которого не был выключен звук на мобильном телефоне.

После того как арбитр объявил о предупреждении, Новак подошёл к нему и сказал: «Ты что, издеваешься, Карлос?». Новак был недоволен тем, что его предупредили всего за одно сказанное слово. Однако судья объяснил, что Джокович не просто сказал, а громко крикнул, что является нарушением.

В итоге серб выиграл третий сет на тай-брейке и вывел свою сборную в полуфинал. Соперником сербов будет команда России.