Судья матча Джокович — Шаповалов — зрителям: если не смотрите теннис, идите домой!

Арбитр Карлос Бернардес, работавший на матче четвертьфинала ATP Cup между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Денисом Шаповаловым, во время игры выразил недовольство поведением болельщиков сербской команды.
Зрители свистели и создавали шум, мешая Шаповалову. В один из моментов Денис не выдержал и выкрикнул нецензурную фразу в адрес болельщиков. За это он получил предупреждение от судьи. Однако после того, как зрители продолжили вести себя слишком шумно, к ним обратился сам Бернардес.
«Это теннисный матч. Самое важное для нас всех — это уважение. Если вы не смотрите игру, идите домой! Не мешайте тем, кто пришёл посмотреть теннис», — приводит слова Бернардеса WAtoday.
Джокович одержал победу со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Сборная Сербии вышла в полуфинал и завтра, 11 января, сыграет с Россией.
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