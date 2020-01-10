Сборная Испании стала последним полуфиналистом ATP Cup
Сборная Испании победила команду Бельгии в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее (Австралия). В решающей парной встрече Пабло Карреньо-Буста и Рафаэль Надаль одолели Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 6:7 (7:9), 7:5, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.
Испанцы 6 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и взяли 1 гейм на подаче соперников. На счету бельгийцев 6 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
В первом матче испанец Роберто Баутиста-Агут победил бельгийца Киммера Коппеянса со счётом 6:1, 6:4. Во второй игре бельгиец Давид Гоффен обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля — 6:4, 7:6 (7:3).
В полуфинале Испания сыграет с Австралией, а Россия — с Сербией. Матчи состоятся завтра, 11 января.
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