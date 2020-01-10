Рублёв: невероятное чувство — выйти в финал в самом начале сезона

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, провёл в пятницу, 10 января, два матча: прерванный накануне из-за дождя при счёте 1:1 в первом сете четвертьфинал против француза Пьера-Юга Эрбера и полуфинал с сербом Миомиром Кецмановичем. Выиграв обе встречи, Рублёв вышел в финал, где встретится с французом Корентеном Муте, начавшим соревнования с квалификации.
«Сегодня чувствовал себя даже лучше во втором матче, чем в первом. Я двигался лучше, бил лучше. Энергии было намного больше во втором матче, чем в первом.
Конечно, это удивительно — выйти в финал в самом начале сезона. Невероятное чувство. Посмотрим, что будет завтра, но я сделаю всё, что от меня зависит. Муте на этой неделе показывает отличную игру. Он победил игроков, которые на самом деле сильны», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.
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