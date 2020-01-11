Кис обыграла Квитову и пробилась в финал турнира в Брисбене

Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу в полуфинальном матче соревнований в Брисбене (Австралия). В трёх партиях она обыграла чешку Петру Квитову — 3:6, 6:2, 6:3. Ранее девушки играли друг с другом шесть раз — каждая побеждала трижды.



Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Кис отметилась тремя эйсами, одной двойной ошибкой и семью брейками. На счету Квитовой две подачи навылет, четыре двойные ошибки и пять брейков.



Соперницей Мэдисон по финальному матчу станет победительница встречи Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).



Турнир в Брисбене завершится 12 января. Его действующей чемпионкой является Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале Каролина обыграла украинку Лесю Цуренко.