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Кис обыграла Квитову и пробилась в финал турнира в Брисбене

Кис обыграла Квитову и пробилась в финал турнира в Брисбене
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу в полуфинальном матче соревнований в Брисбене (Австралия). В трёх партиях она обыграла чешку Петру Квитову — 3:6, 6:2, 6:3. Ранее девушки играли друг с другом шесть раз — каждая побеждала трижды.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Кис отметилась тремя эйсами, одной двойной ошибкой и семью брейками. На счету Квитовой две подачи навылет, четыре двойные ошибки и пять брейков.

Соперницей Мэдисон по финальному матчу станет победительница встречи Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).

Турнир в Брисбене завершится 12 января. Его действующей чемпионкой является Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале Каролина обыграла украинку Лесю Цуренко.

Брисбен. 1/2 финала
11 января 2020, суббота. 07:15 МСК
Петра Квитова
7
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
3 		6 6
         
Мэдисон Кис
13
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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