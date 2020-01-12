Джокович обыграл Надаля и сравнял счёт в финале ATP Cup

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл первую ракетку мира из Испании Рафаэля Надаля в матче финала ATP Cup — 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
До сегодняшнего дня Надаль и Джокович встречались 54 раза: в 28 случаях победу праздновал серб, 26 раз побеждал испанец.
Вторая ракетка мира 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Надаля 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут одолел серба Душана Лайовича со счётом 7:5, 6:1. Судьба встречи решится в парном матче. На эту игру заявлены дуэты Новак Джокович/Виктор Троицки (Сербия) — Пабло Карреньо-Буста/Рафаэль Надаль (Испания), однако составы могут измениться.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.
- 12 января 2020
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
13:22
-
13:07
-
12:49
-
12:23
-
11:38
-
11:33
-
10:56
-
10:17
-
10:06
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
05:08
-
00:45
- 11 января 2020
-
22:54
-
21:00
-
20:37
-
19:52
-
15:35
-
14:36
-
13:31
-
13:05
-
12:40
-
11:52
-
11:16
-
10:16
-
09:26
-
09:19
-
08:51
-
08:26