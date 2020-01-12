Джокович обыграл Надаля и сравнял счёт в финале ATP Cup

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл первую ракетку мира из Испании Рафаэля Надаля в матче финала ATP Cup — 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.



До сегодняшнего дня Надаль и Джокович встречались 54 раза: в 28 случаях победу праздновал серб, 26 раз побеждал испанец.



Вторая ракетка мира 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Надаля 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут одолел серба Душана Лайовича со счётом 7:5, 6:1. Судьба встречи решится в парном матче. На эту игру заявлены дуэты Новак Джокович/Виктор Троицки (Сербия) — Пабло Карреньо-Буста/Рафаэль Надаль (Испания), однако составы могут измениться.



ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.