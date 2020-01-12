Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Остапенко сообщила о смерти отца

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года латвийская теннисистка Елена Остапенко сообщила о смерти отца.



«К сожалению, жизнь забирает тех, кого мы любим… Вы осознаёте утрату, лишь когда их больше нет рядом. Поэтому не стесняйтесь говорить добрые слова и проводить время вместе, пока можете. Дорогой папочка, ты навсегда останешься в моём сердце. Я люблю тебя!» — написала теннисистка.

Фото доступно на страницы Елены в «Инстаграме».



Ранее победительница шести турниров WTA снялась с турнира в Окленде по личным причинам.



Напомним, победа Остапенко на «Ролан Гаррос» 2017 года попала на третье место главных сенсаций десятилетия по версии WTA. Возглавляет этот рейтинг поражение Серены Уильямс в финале US Open 2015.