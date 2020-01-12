Джокович и Троицки обыграли испанцев в парном матче и стали первыми чемпионами ATP Cup

Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки одержали победу в парном матче финального противостояния ATP Cup со сборной Испании. Со счётом 6:3, 6:4 они переиграли Пабло Карреньо-Бусту и Фелисьяно Лопеса.



Матч продлился 1 час 16 минут. Сербские теннисисты выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и сделали 3 брейка. На счету испанцев 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



Стоит отметить, что Карреньо-Буста и Лопес начали матч с брейка и повели — 3:1. С этого момента сербы взяли семь геймов подряд, фактически решив итог встречи.



Напомним, в первом одиночном матче финальной встречи Роберто Баутиста-Агут обыграл Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй встрече Новак Джокович переиграл Рафаэля Надаля — 6:2, 7:6 (7:4).



Таким образом, сборная Сербии стала первым в истории победителем ATP Cup. Парные соревнования проводились в этом году впервые.