Джокович и Троицки обыграли испанцев в парном матче и стали первыми чемпионами ATP Cup

Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки одержали победу в парном матче финального противостояния ATP Cup со сборной Испании. Со счётом 6:3, 6:4 они переиграли Пабло Карреньо-Бусту и Фелисьяно Лопеса.
Матч продлился 1 час 16 минут. Сербские теннисисты выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и сделали 3 брейка. На счету испанцев 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
Стоит отметить, что Карреньо-Буста и Лопес начали матч с брейка и повели — 3:1. С этого момента сербы взяли семь геймов подряд, фактически решив итог встречи.
Напомним, в первом одиночном матче финальной встречи Роберто Баутиста-Агут обыграл Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй встрече Новак Джокович переиграл Рафаэля Надаля — 6:2, 7:6 (7:4).
Таким образом, сборная Сербии стала первым в истории победителем ATP Cup. Парные соревнования проводились в этом году впервые.
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