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Джокович и Троицки обыграли испанцев в парном матче и стали первыми чемпионами ATP Cup

Джокович и Троицки обыграли испанцев в парном матче и стали первыми чемпионами ATP Cup
Теннис / ATP 0

Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки одержали победу в парном матче финального противостояния ATP Cup со сборной Испании. Со счётом 6:3, 6:4 они переиграли Пабло Карреньо-Бусту и Фелисьяно Лопеса.

Матч продлился 1 час 16 минут. Сербские теннисисты выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и сделали 3 брейка. На счету испанцев 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Стоит отметить, что Карреньо-Буста и Лопес начали матч с брейка и повели — 3:1. С этого момента сербы взяли семь геймов подряд, фактически решив итог встречи.

Напомним, в первом одиночном матче финальной встречи Роберто Баутиста-Агут обыграл Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй встрече Новак Джокович переиграл Рафаэля Надаля — 6:2, 7:6 (7:4).

Таким образом, сборная Сербии стала первым в истории победителем ATP Cup. Парные соревнования проводились в этом году впервые.

ATP Cup. Финал
12 января 2020, воскресенье. 15:50 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Виктор Троицки
Сербия
Виктор Троицки
Н. Джокович В. Троицки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
Фелисьяно Лопес
Испания
Фелисьяно Лопес
П. Карреньо-Буста Ф. Лопес
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