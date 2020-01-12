Игроки ATP Cup пожертвовали полмиллиона долларов на ликвидацию пожаров в Австралии

После финала первого ATP Cup Ассоциация теннисистов профессионалов объявила о пожертвовании от игроков ATP в размере $ 500 тысяч в австралийский фонд восстановления дикой природы с целью ликвидации лесных пожаров.

О пожертвовании во время церемонии награждения объявили серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

«Австралия — такая удивительная и гостеприимная страна, здесь мы чувствуем себя как дома в начале каждого сезона. Ущерб, нанесенный дикой природе от лесных пожаров разрушительный. Это пожертвование от имени всех игроков ATP, наши мысли и поддержка всем пострадавшим», — приводит слова Джоковича, который возглавляет совет игроков, пресс-служба АТР.

Многие из главных звёзд ATP, включая Джоковича, Надаля, швейцарца Роджера Федерера, грека Стефаноса Циципаса и австралийца Ник Кирьоса, примут участие в выставочных матчах Rally for Relief, которые пройдут на арене Рода Лейвера 15 января накануне Australian Open. Все собранные средства будут пожертвованы на помощь пострадавшим от пожаров.