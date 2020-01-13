Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Чесноков: иногда складывается впечатление, что у Медведева нет нервов

Чесноков: иногда складывается впечатление, что у Медведева нет нервов
Теннис / ATP 0

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о психологической готовности первой ракетки России Даниила Медведева.

«Иногда складывается впечатление, что у Даниила и вовсе нет нервов. И это проявилось не сейчас, а ещё во время прошлогодней американской серии. Вспомните полуфинал US Open, в котором в решающий момент он сломил сопротивление Григора Димитрова. С психологической точки зрения Даниил выглядел нереально.

Со стороны кажется, что ему всё легко даётся, но это не так. На тренировках он выполняет каторжную работу, чему я сам был свидетелем. Теперь мне понятно, откуда берётся его физическая и моральная стабильность», — приводит слова Чеснокова «RT на русском».

В рейтинге ATP Даниил поднялся на четвёртую строчку.

Медведев стал четвёртой ракеткой мира, Рублёв — 18-й
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020