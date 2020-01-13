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Медведев стал четвёртой ракеткой мира, Рублёв — 18-й

Медведев стал четвёртой ракеткой мира, Рублёв — 18-й
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 13 января россиянин Даниил Медведев поднялся на четвёртую строчку, испанец Роберто Баутиста-Агут — на девятую. Россиянин Карен Хачанов стал 16-й ракеткой мира, Андрей Рублёв — 18-й.

Рейтинг ATP. 13 января
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 235.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2640.
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2565.

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995...
18 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1799.

Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе
В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!
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