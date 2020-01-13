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Кар. Плишкова — о первом титуле С. Уильямс за три года: в Окленде не было кого-то с игрой

Кар. Плишкова — о первом титуле С. Уильямс за три года: в Окленде не было кого-то с игрой
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка вторая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала победу американки Серены Уильямс на турнире в Окленде, где она взяла первый с 2017 года титул.

«За последние годы она не раз была близка к победам. Она всегда близка к ним. В Окленде не было никого, у кого есть игра. Никто не мог победить Уильямс. В межсезонье она показала, что хорошо готова и настроена бороться. С ней всегда будет трудно. Неважно, сколько лет Серене и какой у неё рейтинг.

Наш матч на Australian Open в прошлом году? Думаю, его запомнят на всю жизнь, особенно я. Хотя, может, и она тоже", — цитирует Плишкову Asap Sports.

Напомним, на Australian Open 2019 Плишкова в четвертьфинале проигрывала Уильямс со счётом 6:4, 4:6, 1:5, но затем отыграла четыре матчбола, выиграла все оставшиеся геймы и одержала волевую победу.

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