Федерер включил Медведева в число игроков, которые представляют угрозу на Australian Open
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер назвал молодых игроков, которые представляют угрозу для него, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля на предстоящем Открытом чемпионате Австралии.
«Циципас одержал большую победу в финале Итогового чемпионата ATP в ноябре. Он сделал большой шаг вперёд после того, как обыграл меня в Мельбурне в прошлом году. Он здорово провёл тот турнир. Медведев также отлично выступил. Ещё очень интересным игроком я считаю Шаповалова», — приводит слова Федерера AFP.
Первый турнир «Большого шлема» 2020 году стартует 20 января. Действующим победителем турнира является Джокович.
Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.
Федерер: в свои 38 лет я не должен быть фаворитом Australian Open
Читайте также
- 14 января 2020
-
13:02
-
12:14
-
11:11
-
11:02
-
10:28
-
10:09
-
09:29
-
09:14
-
07:27
-
05:22
-
04:54
- 13 января 2020
-
22:18
-
19:59
-
18:20
-
16:45
-
15:12
-
14:39
-
13:17
-
12:27
-
11:45
-
11:35
-
10:24
-
09:26
-
08:27
-
08:21
-
07:07
-
05:39
-
00:22
- 12 января 2020
-
23:26
-
18:15
-
17:07
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:49
Партнерский контент