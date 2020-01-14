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Федерер включил Медведева в число игроков, которые представляют угрозу на Australian Open

Федерер включил Медведева в число игроков, которые представляют угрозу на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер назвал молодых игроков, которые представляют угрозу для него, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля на предстоящем Открытом чемпионате Австралии.

«Циципас одержал большую победу в финале Итогового чемпионата ATP в ноябре. Он сделал большой шаг вперёд после того, как обыграл меня в Мельбурне в прошлом году. Он здорово провёл тот турнир. Медведев также отлично выступил. Ещё очень интересным игроком я считаю Шаповалова», — приводит слова Федерера AFP.

Первый турнир «Большого шлема» 2020 году стартует 20 января. Действующим победителем турнира является Джокович.

Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.

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