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Тарпищев: на ATP Cup разумно было бы взять в сборную России Рублёва и выиграть

Тарпищев: на ATP Cup разумно было бы взять в сборную России Рублёва и выиграть
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что во время проведения Кубка ATP ни один теннисист не может находиться в оптимальной форме.

Ранее завершился дебютный розыгрыш турнира. Сборная России дошла до полуфинала, где проиграла команде Сербии.

«Есть мнение, что один командный турнир должен быть, а теперь их два. Карен Хачанов и Даниил Медведев выложились по полной программе на Кубке ATP, к ним никаких претензий. Но возникает вопрос, почему не было Андрея Рублёва? Разумно было бы взять его в команду и выиграть.

Жалко, что регламент не позволил нам достичь максимального результата. Вообще, надо сказать, что во время Кубка ATP ни у кого не может быть оптимальной формы в силу сроков проведения», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

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