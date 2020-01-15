Медведев, Хачанов и Рублёв будут сеяными при жеребьёвке основной сетки Australian Open
Стало известно, какие теннисисты станут сеяными в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В их числе оказались три представителя России — Даниил Медведев (4), Карен Хачанов (16) и Андрей Рублёв (18).
Как сообщает пресс-служба турнира, лидером посева стал первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Второй номер получил серб Новак Джокович, третий — швейцарец Роджер Федерер, пятый — австриец Доминик Тим, шестой — представитель Греции Стефанос Циципас, седьмой — немец Александр Зверев, восьмой — Маттео Берреттини из Италии, девятый — испанец Роберто Баутиста-Агут, десятый — француз Гаэль Монфис.
Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля. Действующим победителем турнира является Джокович.
Россиянки Александрова и Павлюченкова вошли в число сеяных на Australian Open
Федерер: в свои 38 лет я не должен быть фаворитом Australian Open
Читайте также
- 15 января 2020
-
00:06
- 14 января 2020
-
23:35
-
23:20
-
22:31
-
22:12
-
20:39
-
20:24
-
19:30
-
17:57
-
16:37
-
16:05
-
15:14
-
14:11
-
13:02
-
12:14
-
11:11
-
11:02
-
10:28
-
10:09
-
09:29
-
09:14
-
07:27
-
05:22
-
04:54
- 13 января 2020
-
22:18
-
19:59
-
18:20
-
16:45
-
15:12
-
14:39
-
13:17
-
12:27
-
11:45
-
11:35
-
10:24
Партнерский контент