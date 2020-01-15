Медведев, Хачанов и Рублёв будут сеяными при жеребьёвке основной сетки Australian Open

Стало известно, какие теннисисты станут сеяными в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В их числе оказались три представителя России — Даниил Медведев (4), Карен Хачанов (16) и Андрей Рублёв (18).

Как сообщает пресс-служба турнира, лидером посева стал первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Второй номер получил серб Новак Джокович, третий — швейцарец Роджер Федерер, пятый — австриец Доминик Тим, шестой — представитель Греции Стефанос Циципас, седьмой — немец Александр Зверев, восьмой — Маттео Берреттини из Италии, девятый — испанец Роберто Баутиста-Агут, десятый — француз Гаэль Монфис.

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля. Действующим победителем турнира является Джокович.

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