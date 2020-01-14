Россиянки Александрова и Павлюченкова вошли в число сеяных на Australian Open
Организаторы Открытого чемпионата Австралии определились с посевом участниц основной сетки турнира.
В число сеяных вошли три россиянки — Екатерина Александрова (26), Елена Рыбакина (29) и Анастасия Павлюченкова (30).
Посев возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Второй номер получила Каролина Плишкова из Чехии, третий — японка Наоми Осака, четвёртый — представительница Румынии Симона Халеп, пятый — украинка Элина Свитолина, шестой — Белинда Бенчич из Швейцарии, седьмой — Петра Квитова. Замыкают топ-10 американка Серена Уильямс, Кики Бертенс из Нидерландов и представительница США Мэдисон Кис.
Действующей победительницей Australian Open является Осака. Матчи основной сетки начнутся 20 января.
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