Россиянки Александрова и Павлюченкова вошли в число сеяных на Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии определились с посевом участниц основной сетки турнира.

В число сеяных вошли три россиянки — Екатерина Александрова (26), Елена Рыбакина (29) и Анастасия Павлюченкова (30).

Посев возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Второй номер получила Каролина Плишкова из Чехии, третий — японка Наоми Осака, четвёртый — представительница Румынии Симона Халеп, пятый — украинка Элина Свитолина, шестой — Белинда Бенчич из Швейцарии, седьмой — Петра Квитова. Замыкают топ-10 американка Серена Уильямс, Кики Бертенс из Нидерландов и представительница США Мэдисон Кис.

Действующей победительницей Australian Open является Осака. Матчи основной сетки начнутся 20 января.

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