Рублёв после победы над Куэрри: я всю ночь не спал

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия). Во втором круге он обыграл представителя США Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:3.

«Я всю ночь не спал из-за джетлага (реакции организма на смену часовых поясов. — Прим. „Чемпионата“), но очень доволен своей энергией сегодня. Я провёл отличный матч. Рад, что сумел победить прекрасного соперника», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Андрей поспорит с британцем Даниэлем Эвансом. Турнир в Аделаиде завершится 18 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 610 тыс.

На минувшей неделе Рублёв стал победителем турнира в Дохе. В рейтинге ATP россиянин занимает 18-ю строчку.

Рублёв уверенно обыграл Куэрри и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде