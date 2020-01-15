Рублёв после победы над Куэрри: я всю ночь не спал
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия). Во втором круге он обыграл представителя США Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:3.
«Я всю ночь не спал из-за джетлага (реакции организма на смену часовых поясов. — Прим. „Чемпионата“), но очень доволен своей энергией сегодня. Я провёл отличный матч. Рад, что сумел победить прекрасного соперника», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Андрей поспорит с британцем Даниэлем Эвансом. Турнир в Аделаиде завершится 18 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 610 тыс.
На минувшей неделе Рублёв стал победителем турнира в Дохе. В рейтинге ATP россиянин занимает 18-ю строчку.
Рублёв уверенно обыграл Куэрри и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.
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