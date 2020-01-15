«Готов к Australian Open». Французский теннисист Маю выложил фото в медицинской маске

Французский теннисист Николя Маю поделился мнением о проблемах с качеством воздуха в Мельбурне. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.

Ранее матч россиянки Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд на выставочном турнире в Куйонге не был доигран из-за дыма. А словенка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе встречи в квалификации Australian Open из-за проблем с дыханием.



Маю опубликовал фото в медицинской маске с подписью: «Готов к первому кругу Australian Open».

Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и Новак Джокович из Сербии. Матчи основной сетки начнутся 20 января. Первый в 2020 году ТБШ завершится 2 февраля.

Запись доступна на странице Маю в «Инстаграме».

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