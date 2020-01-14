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Свитолина отреагировала на «очень нездоровые» условия на Australian Open

Свитолина отреагировала на «очень нездоровые» условия на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина призвала организаторов Открытого чемпионата Австралии предпринять шаги по защите здоровья игроков. Спортсменка опубликовала показатели загрязнения воздуха в Мельбурне. Условия были обозначены как «очень нездоровые».

«Почему нужно ждать пока случится нечто плохое, чтобы что-то сделать?» — написала Свитолина в своём «твиттере».

В связи с лесными пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.

Американский теннисист Ноа Рубин также опубликовал данные о загрязнении воздуха в Мельбурне. В его сообщении качество воздуха оценивается как «опасное».

«Утро первого раунда квалификации в Мельбурне и ни одного электронного письма о качестве воздуха. Может, я слишком бурно реагирую, но нехватка информации о дальнейших действиях пугает», — написал Рубин в «твиттере».

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