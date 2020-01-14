Свитолина отреагировала на «очень нездоровые» условия на Australian Open

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина призвала организаторов Открытого чемпионата Австралии предпринять шаги по защите здоровья игроков. Спортсменка опубликовала показатели загрязнения воздуха в Мельбурне. Условия были обозначены как «очень нездоровые».

«Почему нужно ждать пока случится нечто плохое, чтобы что-то сделать?» — написала Свитолина в своём «твиттере».



В связи с лесными пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.

Американский теннисист Ноа Рубин также опубликовал данные о загрязнении воздуха в Мельбурне. В его сообщении качество воздуха оценивается как «опасное».

«Утро первого раунда квалификации в Мельбурне и ни одного электронного письма о качестве воздуха. Может, я слишком бурно реагирую, но нехватка информации о дальнейших действиях пугает», — написал Рубин в «твиттере».

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