Виландер: корты Australian Open слишком быстры для Надаля. Главный фаворит — Джокович

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер дал прогноз на грядущий Открытый чемпионат Австралии. По его мнению, фаворитами соревнований станут Рафаэль Надаль и Новак Джокович, разыгравшие главный трофей в прошлом году.
«Надаль и Джокович являются главными фаворитами Australian Open, однако с годами турнир в Мельбурне даётся Рафе всё труднее. Основная причина, как мне кажется — это скорость покрытия. Для него эти корты слишком быстрые и, вероятно, самые неудобные.
Если Новак подойдёт к турниру в хорошей форме, то, безусловно, станет основным претендентом на титул. Он выигрывал здесь уже семь раз и отлично понимает, что титул в Австралии придаст импульс всему сезону. Если выбирать между Новаком и Рафой, то именно серб мне кажется явным фаворитом», — цитирует Виландера Bola Amarela.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт в период с 20 января по 2 февраля.
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