Шарапова проиграла Томлянович в Куйонге

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в матче выставочного турнира в Куйонге (пригород Мельбурна, Австралия) со счётом 1:6, 6:1, [9:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

На старте этих соревнований Шарапова и немка Лаура Зигемунд не смогли определить победителя. Первый сет остался за немкой — 7:6 (7:4). Во втором игра была завершена при счёте 5:5 по обоюдному согласию сторон из-за дыма и сильной жары. В Австралии продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров.

На минувшей неделе Мария получила уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который стартует 20 января.

Шарапова прокомментировала досрочное завершение матча с Зигемунд из-за дыма