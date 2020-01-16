Шарапова проиграла Томлянович в Куйонге
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в матче выставочного турнира в Куйонге (пригород Мельбурна, Австралия) со счётом 1:6, 6:1, [9:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
На старте этих соревнований Шарапова и немка Лаура Зигемунд не смогли определить победителя. Первый сет остался за немкой — 7:6 (7:4). Во втором игра была завершена при счёте 5:5 по обоюдному согласию сторон из-за дыма и сильной жары. В Австралии продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров.
На минувшей неделе Мария получила уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который стартует 20 января.
Шарапова прокомментировала досрочное завершение матча с Зигемунд из-за дыма
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