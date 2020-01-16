Оже-Альяссим: Рублёв, возможно, самый «горячий» игрок тура в данный момент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал предстоящий полуфинал на турнире в Аделаиде (Австралия), где ему предстоит сыграть с Андреем Рублёвым. Он отметил, что россиянин находится в фантастической форме.
«В данный момент он, возможно, самый «горячий» игрок тура. Мы только начали сезон, а он уже выиграл титул в Дохе, вышел в полуфинал здесь, в Аделаиде, и продолжает беспроигрышную серию. Будет сложно. В последний раз я проиграл ему на грунте. Сейчас, конечно, всё иначе. Но мы знаем, на что он способен. В прошлом году Андрей обыграл Федерера. Конечно, будет трудно играть против него. Однако мы оба хорошо играем, и надеюсь, что покажем максимум и устроим хорошую битву. Я верю в свои шансы», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт турнира.
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